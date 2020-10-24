البرازيل تسجل 30026 إصابة و571 وفاة بكورونا

برازيليا-سانا

سجلت البرازيل 30026 إصابة و571 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة البرازيلية قولها إن إجمالي حالات الإصابة بالوباء بلغ أكثر من 3ر5 ملايين منذ بدء الجائحة في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 156471 حالة.

وأظهرت الأرقام الجديدة تراجعا طفيفا من ناحية الإصابات إذ أعلنت البلاد أمس عن تسجيل 33862 إصابة و497 وفاة بالفيروس.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند والثانية بعد الولايات المتحدة بالوفيات.