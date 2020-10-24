إخماد حريق ضخم في وادي الصافوقية بريف درعا-فيديو

درعا -سانا

أخمد فوج إطفاء درعا بالتعاون مع سيارتين من مركز إطفاء نوى ومؤسسة المياه حريقاً ضخماً نشب اليوم في وادي الصافوقية بسحم الجولان بريف المحافظة.

وقال قائد فوج إطفاء درعا العقيد محمد محاميد لمراسل سانا إن “أسباب الحريق الذي نشب في الساعة التاسعة مجهولة” مشيراً إلى أن الحريق استمر حوالي ثلاث ساعات ونصف وطال أعشاباً وأشجار قصب كثيفة.

وأضاف المحاميد أن “الرياح وصعوبة النزول لقاع الوادي تسببت بالتأخر في السيطرة على الحريق” لافتاً إلى أن المسافات الطويلة اضطرت كوادر الإطفاء لمد ما يقارب ستة إلى سبعة خراطيم للوصول إلى قاع الوادي.

وبين المحاميد أنه فور السيطرة على الحريق عادت سيارات الإطفاء إلى مكان تمركزها وبقيت سيارة واحدة حتى الصباح في مكان الحريق كمهمة احترازية خوفا من تجدد الحريق.