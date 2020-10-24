العدوان السعودي يرتكب 122 خرقا جديدا لاتفاق وقف النار بالحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 122 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة سبأ للأنباء عن مصدر عسكري قوله في بيان اليوم إن الخروقات المسجلة تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وغارات لطائرات حربية وتجسسية في حبيس والجبلية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.