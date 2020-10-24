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كومان يتوج بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا

2020-10-23

برلين-سانا

توج الفرنسي كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونخ الألماني بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري.

وأوضح الحساب الرسمي لدوري الأبطال أن كومان تفوق بتصويت الجماهير على كل من ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس وأنجيلينو خوسي تاسيندي مدافع لايبزيغ وتيتي مهاجم شاختار دونيتسك الأوكراني.

وسجل كومان هدفين رائعين في انتصار البافاري العريض على أتلتيكو مدريد برباعية على ملعب أليانز آرينا كما أنه صاحب هدف فوز البايرن على باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

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