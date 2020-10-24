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القوات العراقية تعتقل عشرة إرهابيين من (داعش) في نينوى

2020-10-23

بغداد-سانا

ألقت قوات الأمن العراقية القبض اليوم على عشرة عناصر من الخلايا النائمة التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة نينوى شمال العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن جهاز الأمن الوطني قوله في بيان إنه “بناء على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى من إلقاء القبض على عشرة عناصر من الخلايا النائمة التابعة لعصابات داعش الإرهابية بعد استحصال الموافقات القضائية”.

وأشار البيان إلى إحالة المعتقلين إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وكانت القوات العراقية ألقت أمس القبض على خمسة من إرهابيي تنظيم “داعش” بمحافظة كركوك شمال البلاد.

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