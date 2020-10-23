منظمة الصحة العالمية: الأشهر القادمة ستكون صعبة جداً في مواجهة كورونا

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في عدد من دول العالم مشيرة إلى إن “النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه لحظة حاسمة في مكافحة جائحة (كوفيد 19)”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس قوله خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو إن “الكثير من الدول تشهد تزايداً مطردا في إصابات /كوفيد 19/ ويؤدي ذلك الآن إلى إشراف وحدات العناية المركزة على بلوغ طاقة استيعابها القصوى أو بلغتها بالفعل مع أننا ما زلنا في تشرين الأول”.

وحذر غيبيريسوس من أن “الأشهر القليلة القادمة ستكون صعبة جداً وأن بعض الدول في مسار خطير”.

وطلب المدير العام للمنظمة من القادة السياسيين “اتخاذ إجراءات فورية بهدف تفادي وفيات إضافية غير ضرورية وانهيار الخدمات الصحية الأساسية وإقفال المدارس”.

من جهتها أشارت الطبيبة ماريا فان كيرخوف المسؤولة عن إدارة ملف “كوفيد 19” في المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن ما يقارب نصف حالات الإصابة بالفيروس المسجلة في الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت في أوروبا وتوقعت أن تبلغ المستشفيات في عدد من دول القارة طاقتها الاستيعابية القصوى خلال الأسابيع المقبلة.

وتسببت جائحة “كوفيد 19” بوفاة أكثر من 1.1 مليون شخص منذ ظهور المرض للمرة الأولى في كانون الأول الماضي بينما تجاوز عدد الإصابات المسجلة في أوروبا وحدها 8.2 ملايين إصابة توفي منها أكثر من 258 ألف شخص.