أكثر من50 مليون أمريكي صوتوا بالاقتراع المبكر للانتخابات الرئاسية

واشنطن-سانا

أدلى أكثر من 50 مليون شخص بأصواتهم في الاقتراع المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية وفق ما أظهرت بيانات من مشروع الانتخابات وذلك قبل 11 يوماً من تاريخ يوم التصويت في وتيرة قد تؤدي لتحقيقها هذه المرة لنسبة إقبال قد تكون الأعلى فيما يربو على 100 عام.

وذكرت رويترز أن المعدل المرتفع للتصويت المبكر دفع مايكل ماكدونالد الأستاذ الجامعي في جامعة فلوريدا الذي يدير المشروع إلى التنبؤ بإقبال قياسي بمشاركة نحو 150 مليون ناخب بما يشكل 65 بالمئة ممن يحق لهم التصويت وسيكون ذلك أعلى معدل منذ عام 1908 إذا تحقق.

والعدد المثير للدهشة مؤشر على اهتمام بالغ بنتيجة المنافسة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن وكذلك على رغبة الأمريكيين في تقليل خطر تعرضهم للإصابة بكورونا الذي أودى بحياة أكثر من 222 ألفاً في بلادهم حتى الآن.

وقامت العديد من الولايات الأمريكية بتوسيع نطاق التصويت المبكر والتصويت عبر البريد قبل موعد يوم الانتخاب المقرر في الثالث من الشهر المقبل على أساس أنها طريقة أكثر أمناً في ظل جائحة فيروس كورونا.