إصابة ثلاثة عراقيين في تفجير بعبوة ناسفة في محافظة ديالى

بغداد-سانا

أصيب ثلاثة عراقيين بجروح في تفجير بعبوة ناسفة في محافظة ديالي شرق العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني قولها إن” العبوة انفجرت أثناء تنفيذ قوة من لواء المشاة 74 مهمة أمنية لضبط مخبأ عتاد في منطقة توكل شمال قضاء المقدادية ما أدى إلى إصابة ضابط وجنديين اثنين.

وفي حادث منفصل أعلن مصدر أمني عراقي عن مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار شرقي بغداد.

وأوضح أن مسلحين أطلقوا النار على شخص ونجله في منطقة حسينية المعامل ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر بينما قامت القوات الأمنية بتطويق مكان الحادث.

وقتل جندي عراقي وأصيب اثنان آخران أمس بتفجير إرهابي في محافظة كركوك شمال العراق.