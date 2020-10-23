إصابة ثلاثة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهم جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا
أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم في قرية بورين جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وأفاد مسؤول ملف مقاومة الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا بأن مستوطنين اقتحموا القرية واعتدوا على منازل وممتلكات الفلسطينيين وهاجموا سياراتهم بالحجارة ما أدى لإصابة ثلاثة فلسطينيين.
وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدى على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.