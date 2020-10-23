الاقتصاد البريطاني يتدهور مجدداً مع موجة ثانية لجائحة كورونا في البلاد

لندن-سانا

تراجعت قدرة الاقتصاد البريطاني على التعافي هذا الشهر مع ظهور موجة جديدة لجائحة كورونا وتأثيرها المباشر على قطاعي الفندقة والنقل ومعنويات المستهلكين.

وذكرت رويترز أن قراءة أولية لمؤشر آي اتش اس ماركت لمديري المشتريات في بريطانيا وهو مقياس نمو القطاع الخاص تراجع لأدنى مستوى له في أربعة أشهر من 56.5 في أيلول الماضي إلى 52.9 في تشرين الأول الجاري.

إلى ذلك حذرت شركة أبحاث السوق جي إف كيه من تراجع كبير في معنويات المستهلكين هذا الشهر في بريطانيا في ظل تجدد تفشي فيروس كورونا فيما قالت شركة آي اتش اس ماركت إن قطاعي الفندقة والنقل البريطانيين كانا الأكثر تأثراً بتجدد إجراءات العزل العام في بعض أجزاء البلاد هذا الشهر.

وانكمش اقتصاد بريطانيا 20 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري وهو أكبر انخفاض لأي اقتصاد متقدم.