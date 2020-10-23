مخترع سوري يبتكر كانسة يمكن تركيبها على جرافة صغيرة لتنظيف الشوارع

دمشق-سانا

أنجز المخترع السوري موفق غزال ابتكارا جديدا يتمثل بكانسة كهربائية متكاملة يتم تركيبها على جرافة صغيرة “بوبكات” لتقوم بكل أعمال الكنس والتنظيف التي تقوم بها السيارات الكبيرة لكنس الشوارع.

ويسهم الاختراع الجديد وفق غزال بالاستغناء عن استيراد سيارات الكنس الكبيرة وتوفير تكلفتها العالية على الخزينة العامة ومن جهة أخرى تحقيق الهدف المرجو منها بتنظيف الشوارع بسرعة عالية وإمكانية الوصول إلى الشوارع الضيقة كونها مركبة على جرافة صغيرة.

وأوضح غزال في تصريح لمندوب سانا أنه يمكن تركيب الكانسة على جرافة “بوبكات” بدل سطل الجرافة وهي تحتوي على مكان للأوساخ يفتح بابه ويغلق بالتحكم الكهربائي بواسطة اثنتين من “الجكات الهيدروليكية” على الجوانب بحيث تعمل الكانسة أثناء مسير الجرافة إلى الأمام كما تحتوي الكانسة على خزان ماء مع مضخة كهربائية ومرشات على الواجهة الأمامية فيما يتم التحكم بالفراشي في الأسفل بواسطة محرك هيدروليكي بسرعتين مع إمكانية تبديل الفراشي بسهولة.

وأعرب غزال عن أمله بالاستفادة من اختراعه الجديد في مجالس المدن والبلديات ومديريات النظافة كون هذه الكانسة توفر الكثير من الجهد والوقت والمال.

وللمخترع موفق غزال الذي يطلق عليه رجل الرافعات الهيدوليكية الأول ويحمل السجل الصناعي رقم 1 في مجال الروافع في سورية 14 اختراعا سابقا منها رافعة سلة هيدروليكية مع ميزة المسير الذاتي وجهاز مولد ذاتي للطاقة الكهربائية وجهاز الارتباط والجاذبية الأرضية والمدخرة الهيدروليكية وجهاز تصوير للمراقبة من الأعلى والمحرك الذاتي دائم العمل والمحرك المغناطيسي دائم الدوران وأبراج الارسال الخليوي المتحركة ضمن الشاحنات وعربة غسيل أبراج التوتر العالي.

أحمد سليمان