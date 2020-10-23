وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر إعلان مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي عدا الاختصاصات الطبية للعام الدراسي 2020-2021

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
أبناء جاليتنا في استراليا يطلقون حملة دعم وتضامن مع وطنهم سورية
2020-10-23
موسكو تجدد التزامها بسيادة سورية ووحدة أراضيها
2020-10-23
مصر تؤكد رفضها الاحتلال التركي لأجزاء من الأراضي السورية
2020-10-23
غروسبيتش: أردوغان أداة للسياسات الامبريالية في المنطقة
2020-10-23
بوتين يدعو مجدداً لرفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2020-10-22
الجعفري يشارك في التوقيع على ملصق مقدمة ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيسها
2020-10-22
روسيا تعرب عن قلقها من قيام واشنطن بإذكاء النزعات الانفصالية في مناطق الجزيرة السورية
2020-10-22
محليات
دور مخبر البيئة في السويداء بكشف مصادر التلوث ومعالجتها
2020-10-23
ممثلاً الرئيس الأسد … وزير الأوقاف يشارك بتشييع جثمان الشهيد الشيخ محمد عدنان الأفيوني مفتي دمشق وريفها
2020-10-23
السورية للاتصالات تنفي شائعات إلغاء الخط الهاتفي والبوابة عند التأخر عن دفع الفواتير لـ 10 أيام
2020-10-23
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو حار وصحو بشكل عام
2020-10-23
وزارة التعليم العالي تصدر نتائج مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2020-2021
2020-10-22
إخماد حريق نشب في ثلاثة (فانات) على أوتوستراد المزة بدمشق
2020-10-22
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الإدارة المحلية والبيئة
2020-10-22
رياضة
رونالدو يغيب عن مواجهة برشلونة لعدم تعافيه من فيروس كورونا
2020-10-22
أرسنال يهزم رابيد فيينا في الدوري الأوروبي
2020-10-22
تشيلسي الإنكليزي يحسم موقفه من إعارة الحارس الإسباني كيبا
2020-10-22
برشلونة يعلن عودة ألبا إلى الملاعب في مواجهة ريال مدريد
2020-10-22
رئيس الفيفا غير مهتم بدوري السوبر الأوروبي
2020-10-22
(يويفا) يعلن أماكن إقامة نهائي الدوري الأوروبي في الأعوام الثلاثة المقبلة
2020-10-22
ريال مدريد يتعرض لخسارة مريرة على أرضه أمام شاختار الأوكراني
2020-10-21
اقتصاد
الاقتصاد البريطاني يتدهور مجدداً مع موجة ثانية لجائحة كورونا في البلاد
2020-10-23
استقرار أسعار الذهب
2020-10-23
انتهاء استلام محصول العنب العصيري بالسويداء
2020-10-23
ارتفاع أسعار النفط
2020-10-23
زراعي دير الزور يصرف قيم الأقماح المسوقة إلى فرع المؤسسة السورية للحبوب
2020-10-22
إكثار بذار السويداء يفتح باب التعاقد مع المزارعين لزراعة القمح للموسم القادم
2020-10-22
(اكساد) يقدم مئة مليون ليرة لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرائق الأخيرة
2020-10-22
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الشريط الأخباري
ممثلاً الرئيس الأسد … وزير الأوقاف يشارك بتشييع جثمان الشهيد الشيخ محمد عدنان الأفيوني مفتي دمشق وريفها
ميليشيا (قسد) تقتحم بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي وتختطف عدداً من أبنائها
موسكو تجدد التزامها بسيادة سورية ووحدة أراضيها
الأسير المحرر صدقي المقت: الأسير الأخرس مثال للصمود وتحدي غطرسة الاحتلال
الرئيس الأسد يحيل إلى مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2021
وزارة التعليم العالي تصدر نتائج مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2020-2021
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر إعلان مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي عدا الاختصاصات الطبية للعام الدراسي 2020-2021
2020-10-23
2020-10-23
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أبناء جاليتنا فى استراليا يطلقون حملة دعم وتضامن مع وطنهم سورية