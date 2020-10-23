الأسير المحرر صدقي المقت: الأسير الأخرس مثال للصمود وتحدي غطرسة الاحتلال

الجولان السوري المحتل-سانا

أكد الأسير المحرر صدقي المقت أن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 89 على التوالي احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى في معتقلاته يشكل مثالاً للنضال والصمود وتحدي غطرسة الاحتلال.

وشدد المقت في اتصال هاتفي اليوم مع مكتب سانا في القنيطرة على أن الأسير الأخرس بإرادته القوية ومقاومة الأمعاء الخاوية تحمل أبشع أساليب الاعتقال التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأحرار من أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل.

ولفت المقت إلى أن الأخرس وخلال اتصال هاتفي معه حمله تحياته إلى سورية جيشاً وشعباً وقيادة حيث أكد له أن سورية هي الداعم والحاضن الحقيقي للمقاومة الوطنية الفلسطينية وأن الشعب السوري يتحمل الحصار الاقتصادي الجائر من قبل أمريكا وأعوانها نتيجة وقوفه إلى جانب قضية فلسطين المحتلة.

وأكد المقت أن الأسير البطل ماهر الأخرس سيهزم سجانه بقوة إرادته وإيمانه بحتمية تحرير فلسطين وعودة الحقوق العربية المغتصبة لأصحابها الحقيقيين.