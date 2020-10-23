ريابكوف: واشنطن غير مستعدة لتمديد معاهدة (نيو ستارت)

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف اليوم أنه ليس لدى بلاده أي خطط لتجميد مخزونها من الرؤوس الحربية النووية من جانب واحد.

ونقلت وكالة تاس عن ريابكوف قوله: “واشنطن تعلن عن برامج ضخمة لتطوير قدراتها النووية ولا نستطيع القيام بأمر مشابه في مثل هذه الحالة”.

مضيفا: “الأمريكيون تجاهلوا أن تمديد معاهدة “نيو ستارت” لنزع السلاح النووي يعتمد على التسوية وخطوات للقاء ثنائي في منتصف الطريق”.

ولفت ريابكوف إلى أن الولايات المتحدة غير مستعدة لتمديد معاهدة “نيو ستارت” بعكس الجانب الروسي نافيا إمكانية عقد اجتماع بين المبعوثين من كلا البلدين فيما يتعلق بـ “الاستقرار الاستراتيجي”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح مؤخرا تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الحالية لمدة عام دون أي شروط.

ووقعت روسيا والولايات المتحدة في نيسان من العام 2010 في العاصمة التشيكية براغ على معاهدة ستارت 3 لتحل محل ستارت 1 التي انتهت في كانون الأول عام 2009.