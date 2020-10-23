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بيسكوف: موسكو لن تتسامح مع سلوك الغرب الفظ تجاهها

2020-10-23

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم أن موسكو لن تتسامح مع سلوك دول الغرب “الفظ” تجاهها مبدياً خيبة أمله إزاء ردود الأفعال الألمانية حول التعقيدات القائمة في العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله في حوار تلفزيوني: “عازمون على الاستمرار بمحاولة تفسير موقفهم” مضيفاً “هناك بعض التعقيدات في العلاقات مع ألمانيا ولكننا ما زلنا بحاجة للعمل معا لتجاوزها بطريقة ما ونشعر بخيبة أمل بعد فشل محاولاتنا للعمل معاً على ذلك”.

ولفت بيسكوف إلى أن موسكو ستواصل شرح موقفها لشركائها الأوروبيين مذكراً بتصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بأن روسيا وألمانيا اتحدتا من خلال المصالح والمشاريع المشتركة مع كون برلين الشريك التجاري والاقتصادي الثاني لموسكو بعد الصين.

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