SCS-NET
الشريط الأخباري

انتهاء استلام محصول العنب العصيري بالسويداء

2020-10-23

السويداء-سانا

أنهت الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء عمليات استلام محصول العنب العصيري من المزارعين للموسم الحالي بكميات بلغت نحو 3253 طناً.

وذكر مدير عام الشركة المهندس فادي شقير في تصريح لمراسل سانا أن الكميات المسلمة أقل من التوقعات للموسم الحالي لكن أفضل من الموسم الماضي الذي تم فيه استقبال 1932 طناً.

وبين أنه تم حتى تاريخه تحويل 625 مليون ليرة لاتحاد الفلاحين لصرفها للمزارعين كأثمان للعنب المسلم للشركة على أن يتم استكمال تحويل باقي المبالغ خلال الأيام القادمة وذلك بسعر قدره 250 ليرة للكيلوغرام الواحد من العنب الأبيض و300 ليرة للعنب الأسود.

وتعد الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء أحد منافذ تسويق المحصول بالسويداء.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

استلام 5200 طن من العنب العصيري بشركة زيدل في حمص

حمص-سانا انتهت شركة تصنيع العنب في حمص (زيدل) من استلام محصول العنب العصيري للعام الحالي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved