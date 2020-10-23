انتهاء استلام محصول العنب العصيري بالسويداء

السويداء-سانا

أنهت الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء عمليات استلام محصول العنب العصيري من المزارعين للموسم الحالي بكميات بلغت نحو 3253 طناً.

وذكر مدير عام الشركة المهندس فادي شقير في تصريح لمراسل سانا أن الكميات المسلمة أقل من التوقعات للموسم الحالي لكن أفضل من الموسم الماضي الذي تم فيه استقبال 1932 طناً.

وبين أنه تم حتى تاريخه تحويل 625 مليون ليرة لاتحاد الفلاحين لصرفها للمزارعين كأثمان للعنب المسلم للشركة على أن يتم استكمال تحويل باقي المبالغ خلال الأيام القادمة وذلك بسعر قدره 250 ليرة للكيلوغرام الواحد من العنب الأبيض و300 ليرة للعنب الأسود.

وتعد الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء أحد منافذ تسويق المحصول بالسويداء.

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