الجعفري يشارك في التوقيع على ملصق مقدمة ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيسها

نيويورك-سانا

شارك مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري اليوم في الحدث الخاص الذي نظم بمقر الأمم المتحدة بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة بدعوة من أمينها العام انطونيو غوتيريس إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة.

وتضمن الحدث الخاص التوقيع على ملصق ضخم خط عليه مقدمة ميثاق الأمم المتحدة باللغات الرسمية الست والذي سيعرض في مدخل الوفود في بناء الجمعية العامة يوم الاثنين القادم موعد الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس الأمم المتحدة.

يشار إلى أن اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة هي العربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية.