سلطات النظام التركي توقف أربعة مسؤولين بحزب الشعوب الديمقراطي المعارض

أنقرة-سانا

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم أربعة مسؤولين في حزب الشعوب الديموقراطي المعارض في إطار مواصلة رئيس هذا النظام رجب طيب اردوغان قمع كل من يعارض سياساته.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية تركية قولها إن الموقوفين الأربعة خلال مداهمات لشرطة النظام التركي هم رئيساً الحزب في دياربكر هوليا الوكمان اويانيك وزياد جيلان ونظيراهما في مدينة ينيسهير رمزية سيزيتشي وقاسم كايا.

يذكر أن النظام التركي أقال في عام 2017 رؤساء بلديات كل الولايات والمدن التي يديرها ممثلو حزب الشعوب الديمقراطي وعددهم أكثر من 70 رئيس بلدية كما اعتقلت سلطات الأمن خلال الفترة الماضية أكثر من خمسة آلاف من أعضاء وأنصار الشعوب الديمقراطي بتهمة “الإرهاب”.