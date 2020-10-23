حصيلة وفيات كورونا اليومية في أمريكا تتجاوز 1200

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تسجيل أعلى عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في شهرين ما يؤكد أن الجائحة تزداد وتيرتها في أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن السلطات الصحية الأميركية قولها إنه تم تسجيل 1237 وفاة جديدة بالفيروس وهي الأعلى منذ التاسع عشر من آب الماضي.

وكان متوسط عدد وفيات كوفيد 19 بلغ نحو 700 شخص يومياً طيلة شهر تشرين الأول الجاري.

من جهته دعا حاكم ولاية ويسكونسن الأمريكية توني ايفرز السكان إلى البقاء في منازلهم بعد إعلان ولايته بالإضافة إلى خمس ولايات أخرى تسجيل زيادات يومية في وفيات كوفيد 19.

ومنذ وصول الجائحة إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من العام توفي أكثر من 222 ألف شخص بسبب الفيروس وهي أعلى حصيلة وفيات في العالم وواحدة من أعلى معدلات الوفيات بالنسبة لعدد السكان خاصة بين الدول المتقدمة.