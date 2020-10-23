241 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 241 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق أن الخروقات شملت غارتين لطيران تجسسي مقاتل في شارع الـ 50 والفازة وتحليق طائرة حربية في المنطقة نفسها.

وأضاف أن بين الخروق أيضاً تحليق 24 طائرة تجسسية في حيس والجبلية والتحيتا وشارع الـ 50 والفازة و37 خرقاً بقصف مدفعي و175 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

إلى ذلك شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم 12 غارة على مناطق متفرقة من محافظتي مأرب والجوف منها أربع على مديرية صرواح وأربع على مديريتي مجزر ومدغل في مأرب وثلاث على مديرية خب والشعف واستهدف بغارة مديرية الحزم.