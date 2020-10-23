أمسية فنية لجمعية أصدقاء الموسيقا بثقافي السويداء

السويداء-سانا

أحيا طلاب الغناء في جمعية أصدقاء الموسيقا في السويداء حفلاً فنياً مساء اليوم على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بالمدينة.

مختارات غنائية طربية متنوعة أداها المشاركون أظهرت قدرات طلاب وطالبات الغناء في الجمعية وأخذت الجمهور إلى زمن الفن الجميل عبر ساعة من الزمن حيث قدمت الطالبة لين الخطيب أغنية “أنا قلبي ليك ميال” ونغم بشر “راجعين يا هوى” وساما نصر “يلي هواك” ولين شيا “يا بدع الورد” وأدت نانسي الغوثاني أغنية “سكن الليل” وإيناس الغوثاني قصيدة “قصة الأمس” بينما قدم الطالب يزن ملاك أغنية “اسأل روحك” والطالب صالح أبوعسلي أغنية “امتى الزمان”.

رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الموسيقا فهد رضوان أوضح أن الجمعية تهتم بالمواهب الشابة وترعاها وأن الطلاب الذين قدموا عرضهم اليوم هم من نتاج الجمعية بإشراف أستاذ الغناء ريان جريرة في إطار برامج الجمعية التي تهدف إلى تنمية الذوق الموسيقي والغنائي والارتقاء بهما واستقطاب الأصوات والمواهب الجميلة وتوظيفها في الاتجاه الصحيح.

وأشار مدير جمعية أصدقاء الموسيقا أدهم عبيد إلى أن الطلاب بأدائهم الجميل ترجموا رسالة الجمعية في مخاطبة تنشئة جيل يتذوق الفن وسعيها لاكتشاف المواهب الشابة وتنميتها وتشجيعها وتسليط الضوء عليها لافتاً إلى أن الفرقة الموسيقية التي رافقت الطلاب هم من أساتذة الجمعية من العازفين المحترفين في السويداء وأن الهدف من الأمسية الترويح عن النفس ضمن هذه الظروف التي نمر بها بالإضافة إلى رفع الذائقة الفنية من خلال الأغاني الأصيلة وتعليم الجيل الجديد الموهوب كيفية الغناء الطربي وأصوله الصحيحة.

وأعرب عدد من الحضور عن إعجابهم بالأداء المميز للطلاب على المسرح الذي يعكس موهبة وتذوق جيل الشباب قيم الفن والجمال.

يشار أن جمعية أصدقاء الموسيقا بالسويداء تأسست في عام 2005.

ديار نصر