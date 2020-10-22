مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر بيرينغ

موسكو-سانا

أعلن المركز الروسي لإدارة الدفاع اليوم أن مقاتلة روسية من طراز ميغ 31 اعترضت طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من طراز ار سي 135 فوق بحر بيرينغ بالشرق الأقصى الروسي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المركز قوله في بيان إن “راداراتنا حددت الأهداف الجوية على أنها طائرة استطلاع استراتيجية تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق بحر بيرينغ وأرسلت مقاتلة ميغ 31 لاعتراضها” مضيفاً إن المقاتلة الروسية عادت إلى قاعدتها بعد أن قامت الطائرة الأمريكية بتحويل مسارها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس أن مقاتلتين روسيتين اعترضتا قاذفتي قنابل استراتيجيتين أمريكيتين فوق بحر بيرينغ.