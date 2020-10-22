خبير: درجات الحرارة تزداد بمعدل 40 مرة أسرع مما كانت عليه سابقاً

موسكو-سانا

أعلن الباحث الرائد في معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي في سانت بطرسبورغ أليكسي يكايكين أن معدل تغير درجات الحرارة في العصر الحديث أعلى 40 مرة من معيار أوقات الاحتباس الحراري العالمي السابق.

ونقلت سبوتنيك عن يكايكين قوله على هامش منتدى نادي فالداي “إن الاحتباس الحراري السابق بدأ منذ 20 ألف عام مع بداية الانتقال من آخر ذروة للتجلد وهي العصر الجليدي إلى عصرنا الحديث وحينها وخلال 10 آلاف سنة ارتفعت درجة الحرارة بنحو أربع درجات أما الآن فمعدل ارتفاع درجات الحرارة يقدر بنحو 40 مرة عما سبق”.

وأوضح أن مثل هذا التسارع في درجات الحرارة يرتبط بتأثير الإنسان على المناخ المعدل الحالي للاحتباس الحراري هو 1.5 درجة خلال مئة عام في وقت يتوقع العلماء أن هذا المعدل سيزداد.