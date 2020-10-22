للمرة الثانية.. التعليم العالي تفتح باب التقدم إلى مفاضلتي الطلاب السوريين غير المقيمين والطلاب العرب والأجانب

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم فتح باب التقدم للمرة الثانية إلى مفاضلة الطلاب السوريين غير المقيمين ومن في حكمهم للعام الدراسي 2020-2021 للطلاب الذين أرسلوا وثائقهم عبر البريد الإلكتروني الإيميل وحصلوا على رقم اكتتاب أو لم يتقدموا بأي وثائق حتى تاريخه وذلك اعتبارا من يوم الاثنين 26-10-2020 حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء 28-10-2020 وفق الشروط الواردة في إعلان المفاضلة سابقا.

وأشارت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه سيتم قبول الطلبات من قبل أصحاب العلاقة شخصيا أو من قبل المفوض عن الطالب إلى مديرية شؤون الطلاب المركزية في الجامعات لمن تقدم عبر البريد الإلكتروني الإيميل وحصل على رقم اكتتاب سابقا.

كما يتقدم الطلاب الذين لم يتقدموا بوثائقهم سابقا عبر البريد الإلكتروني ولم يحصلوا على رقم اكتتاب بوثائقهم إلى مديرية شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي ليصار إلى تدقيق وثائقهم واحتساب معدلاتهم والحصول على رقم اكتتاب ثم يتقدمون برغباتهم في مديريات شؤون الطلاب المركزية في الجامعات.

كما أعلنت الوزارة فتح باب التقدم إلى مفاضلة الطلاب العرب والأجانب للعام الدراسي 2020-2021 وللمرة الثانية للطلاب الذين أرسلوا وثائقهم عبر البريد الإلكتروني وحصلوا على رقم اكتتاب أو لم يتقدموا بأي وثائق حتى تاريخه وذلك اعتبارا من يوم الاثنين 26-10-2020 وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء 28-10-2020 وذلك وفق الشروط الواردة في إعلان المفاضلة سابقا.

ويتقدم الطلاب الذين لم يتقدموا بوثائقهم سابقا عبر البريد الإلكتروني ولم يحصلوا على رقم اكتتاب بوثائقهم إلى مديرية شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي ليصار إلى تدقيق وثائقهم واحتساب معدلاتهم والحصول على رقم اكتتاب ثم يتقدمون برغباتهم في مديريات شؤون الطلاب المركزية في الجامعات.

وكانت فترة التقدم للمفاضلة العامة بأنواعها والتسجيل المباشر للفرع الأدبي انتهت في الرابع عشر من الشهر الجاري.