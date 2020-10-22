الفيدرالي الروسي يحبط هجوماً إرهابياً في موسكو

موسكو-سانا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف العاصمة موسكو.

وأوضح المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي لوكالة تاس أنه تم اعتقال شخص يبلغ من العمر21 عاماً كان يستعد لتنفيذ هجوم إرهابي في أحد المباني الحكومية بموسكو باستخدام عبوة ناسفة تنفيذاً لأوامر من عناصر في منظمات إرهابية دولية.

وكان الإرهابي خبأ مكونات عبوات ناسفة داخل مخبأ اكتشفه ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

واعتقل الفيدرالي الروسي في أيلول الماضي 13 إرهابياً كانوا يخططون لارتكاب عمليات إرهابية في الأماكن العامة ومراكز الأمن الداخلي والتجمعات الطلابية أثناء افتتاح المدارس في عموم روسيا.