رئيس الفيفا غير مهتم بدوري السوبر الأوروبي

زوريخ-سانا

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم إنه غير مهتم بفكرة دوري السوبر الأوروبي بعدما ذكرت تقارير أن هناك مفاوضات بين أندية الصفوة لإطلاق مسابقة جديدة بدعم من الجهة المسؤولة عن اللعبة.

وفي مقابلة مع صحيفة أرجاوار تسايتونغ التي تصدر باللغة الألمانية والعديد من وسائل الإعلام السويسرية قال إنفانتينو “إن تركيز الفيفا ينصب على نجاح النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية بمشاركة 24 نادياً وتقام لأول مرة في الصين عام 2022”.

وأضاف إنفانتينو أرغب بوجود أندية من خارج أوروبا تملك فرصة الانتشار العالمي في المستقبل وأن نملك 50 نادياً و50 منتخباً وطنياً بوسعهم أن يصبحوا أبطالاً للعالم.

وذكر تقرير لمحطة سكاي نيوز الثلاثاء الماضي أن أكثر من12 نادياً من المسابقات الأوروبية في إنكلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا دخلوا في مفاوضات لتأسيس مسابقة جديدة وتحديد موعد مؤقت لانطلاق المسابقة في 2022.