الخارجية الإيرانية تحتج على مزاعم بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

طهران-سانا

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم سفير سويسرا لدى طهران بصفة رعاية بلاده للمصالح الأمريكية في إيران احتجاجا على مزاعم واتهامات وجهها مسؤولون أمريكيون بتدخل إيران في الانتخابات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة في تصريح: “تم استدعاء السفير السويسري في طهران من قبل مساعد وزير الخارجية مدير عام دائرة شؤون أمريكا في الوزارة اثر المزاعم الواردة على لسان بعض المسؤولين الأمريكيين حول تدخل دول أخرى من بينها إيران في الانتخابات الأمريكية القادمة”.

وأضاف خطيب زادة إن إيران “ترفض المزاعم المكررة والتقارير المفبركة والساذجة والمزيفة لمسؤولي النظام الأمريكي حول التدخل في الانتخابات وتؤكد مرة أخرى أن لا فرق بالنسبة لطهران بين أي من المرشحين الحاليين إلى البيت الأبيض” داعيا الولايات المتحدة إلى التصرف كدولة طبيعية في علاقاتها بالدول الأخرى.

وكان المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة علي رضا ميريوسفي نفى في وقت سابق اليوم مزاعم التدخل في الانتخابات الأمريكية التي جاءت على لسان جون راتكليف مدير المخابرات الوطنية بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال إنه لا مصلحة لإيران بالتدخل في هذه الانتخابات.