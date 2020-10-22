ثانوية الشهيد سمير محمود للتلمذة الصناعية بحمص تنفرد بتعليم مهنتي التصنيع الميكانيكي وصناعة الألبسة

هل تؤيد عودة الجمهور إلى مدرجات ملاعب كرة القدم مع انطلاق الدوري السوري الممتاز لكرة القدم في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في ظل استمرار جائحة كورونا؟

نعم

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