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ثانوية الشهيد سمير محمود للتلمذة الصناعية بحمص تنفرد بتعليم مهنتي التصنيع الميكانيكي وصناعة الألبسة

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