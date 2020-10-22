ثانوية الشهيد سمير محمود للتلمذة الصناعية بحمص تنفرد بتعليم مهنتي التصنيع الميكانيكي وصناعة الألبسة

الخميس / 22 / 10 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
موسكو ترفض محاولات واشنطن استغلال تقرير منظمة حظر الأسلحة في مجلس الأمن
2020-10-22
خاجي ولافرنتييف يبحثان الوضع في سورية
2020-10-21
الحزب الناصري المصري يدعو لكسر الحصار الاقتصادي المفروض على سورية
2020-10-21
مصر وقبرص واليونان: الحل في سورية سياسي استناداً إلى احترام سيادتها ووحدة أراضيها
2020-10-21
برلماني سلوفاكي: الولايات المتحدة دعمت الإرهابيين في سورية
2020-10-21
تجمع لبناني: التنسيق والتواصل اللبناني السوري يصب في مصلحة البلدين
2020-10-20
بمشاركة سورية.. جلسة تحضيرية للاجتماع العالمي للتعليم 2020 عبر الانترنت
2020-10-20
محليات
ثلاث نقاط بيع لفرع عقاري درعا ضمن مديرية البريد ومركزيها في ازرع والصنمين
2020-10-22
بعد إصلاح الأعطال… إعادة تغذية محطة آبار علوك في الحسكة بالتيار الكهربائي
2020-10-22
ثانوية الشهيد سمير محمود للتلمذة الصناعية بحمص تنفرد بتعليم التصنيع الميكانيكي وصناعة الألبسة
2020-10-22
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو خريفي وصحو بشكل عام
2020-10-22
مجلس التعليم العالي يوافق على استمرار استضافة طلبة جامعة الفرات في الجامعات الأخرى للعام الدراسي
2020-10-21
إعادة تأهيل أسواق حلب القديمة تسير بخطوات متسارعة
2020-10-21
محافظة دمشق: زيادة الطاقة التشغيلية اليومية لباصات النقل الداخلي على كل الخطوط لتأمين الركاب
2020-10-21
رياضة
ريال مدريد يتعرض لخسارة مريرة على أرضه أمام شاختار الأوكراني
2020-10-21
إصابة حكيمي لاعب إنتر ميلان بكورونا
2020-10-21
تشرين يفوز على حطين في افتتاح ذهاب الدوري الممتاز لكرة القدم
2020-10-21
انسحاب ديوكوفيتش من بطولة باريس للأساتذة
2020-10-21
بعد تفوقه محلياً… الماغوط يطمح للمشاركة خارجياً في كرة الطاولة
2020-10-21
سباق السرعة الخامس للخيول العربية الأصيلة يوم الجمعة القادم
2020-10-21
مشرفة الجودو في نادي قاسيون ناديا بدر أول سورية تحصل على الحزام (6 دان)
2020-10-21
اقتصاد
إكثار بذار السويداء يفتح باب التعاقد مع المزارعين لزراعة القمح للموسم القادم
2020-10-22
(اكساد) يقدم مئة مليون ليرة لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرائق الأخيرة
2020-10-22
انخفاض أسعار الذهب
2020-10-22
تراجع أسعار النفط
2020-10-22
هبوط جديد لليرة التركية
2020-10-22
مع اقتراب موعده الانتخابات الرئاسية… الخلافات وإشارات ترامب السلبية تدفع بالاقتصاد الأمريكي نحو الأسوأ
2020-10-21
نحو 3 مليارات ليرة تعويضات لـ33250 مزارعاً باللاذقية عن أضرار محاصيل التبغ والبطاطا والحمضيات
2020-10-21
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الشريط الأخباري
موسكو ترفض محاولات واشنطن استغلال تقرير منظمة حظر الأسلحة في مجلس الأمن
مقتل 3 من مسلحي ميليشيا (قسد) في هجمات على مواقعها في الحسكة والرقة
بعد إصلاح الأعطال… إعادة تغذية محطة آبار علوك في الحسكة بالتيار الكهربائي
نحو 5ر41 مليون إصابة بكورونا في العالم والوفيات تتجاوز المليون و136 ألفاً
بالصور.. وقفتان احتجاجيتان في الحسكة والقامشلي ضد الاحتلال الأمريكي والتركي ورفضاً لاستيلاء ميليشيا (قسد) على المدارس والمنازل
الصحة: 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 33 حالة ووفاة 3
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الزراعة والإجراءات والبرامج لتعويض الفلاحين والأسر المتضررة جراء الحرائق الأخيرة
ثانوية الشهيد سمير محمود للتلمذة الصناعية بحمص تنفرد بتعليم مهنتي التصنيع الميكانيكي وصناعة الألبسة
2020-10-22
سمير محمود
2020-10-22
Zeina
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