إكثار بذار السويداء يفتح باب التعاقد مع المزارعين لزراعة القمح للموسم القادم

السويداء-سانا

أعلن فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في السويداء فتح باب التعاقد مع المزارعين من القطاعين التعاوني والخاص في مناطق الاستقرار لزراعة مساحات من القمح صنفي شام 3 ودوما 1 للموسم القادم بهدف تنفيذ الخطة الإنتاجية لتأمين البذار اللازمة للمواسم القادمة.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم ذكر مدير الفرع المهندس وائل الطويل أنه على الراغبين بالتعاقد تقديم الوثائق المطلوبة إلى ديوان فرع المؤسسة خلال موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي ليتم بعدها إجراء الكشف من المختصين بالفرع على المساحات المراد التعاقد عليها لاعتمادها في حال مطابقتها للشروط الفنية المطلوبة و تزويد المتعاقدين بالبذار المعتمدة بسعر قدره 450 ليرة للكيلوغرام الواحد.

ولفت المهندس الطويل إلى مواصلة الفرع بيع بذار القمح المعقمة والمغربلة للمزارعين إضافة إلى توفير كميات منها في فروع المصرف الزراعي التعاوني في مدينتي شهبا وصلخد وبلدة القريا بغية تخفيف الأعباء عن المزارعين في عمليات شرائها.

ووصلت كميات بذار القمح التي غربلها وعقمها فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة السويداء لغاية تاريخه إلى أكثر من 900 طن لتأمين احتياجات الخطة الزراعية.