مصرع 114 شخصاً وفقدان 21 جراء الفيضانات في فيتنام

هانوي-سانا

ارتفع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت مناطق شمال ووسط فيتنام خلال الأيام الماضية إلى 114 إضافة إلى فقدان 21 آخرين.

ونقلت وكالة شينخوا عن لجنة الوقاية من الكوارث الطبيعية والسيطرة عليها أن الوفيات حصلت بشكل رئيسي في مقاطعات كوانغ تري وتوا ثين هوى وكوانغ نام موضحة أنه تم إجلاء نحو 60 ألف أسرة من هذه المناطق فيما لا يزال 46800 منزل في ها تينه وكوانغ بينه غارقا في المياه ومشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ونقل الأشخاص لا تزال جارية.

وقال المركز الوطني للتنبؤات المائية والأرصاد الجوية إن المخاطر العالية للانهيارات الأرضية والفيضانات قد تستمر بتهديد العديد من المناطق .

وكانت السلطات الفيتنامية أعلنت أمس الأول عن مصرع 105 أشخاص وفقدان 27 آخرين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية.