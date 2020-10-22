نائب رئيس مجلس النواب التشيكي يدعو إلى معاقبة النظام التركي على ممارساته العدوانية

براغ-سانا

دعا نائب رئيس مجلس النواب التشيكي توميو أوكامورا إلى إنهاء مفاوضات ضم تركيا للاتحاد الأوروبي وطردها من حلف شمال الأطلسي ناتو بسبب الممارسات العدوانية الخطيرة لنظام رجب طيب اردوغان.

وانتقد أوكامورا وهو رئيس حركة الحرية والديمقراطية المباشرة في حديث على فيسبوك تجاهل المفوضية الأوروبية الدعوات الصادرة عن مختلف القوى السياسية الأوروبية ومنها حركته لفرض عقوبات على هذا النظام العدواني بسبب ممارساته تجاه سورية وليبيا وقبرص واليونان واقليم ناغورني قره باغ وقال “أردوغان لا يخفي أنه يريد إحياء الامبراطورية العثمانية المندثرة الأمر الذي لا يمكن قبوله”.

من جهته أكد عضو البرلمان الأوروبي عن جمهورية التشيك ايفان دافيد أن النظام التركي ساهم بشكل مباشر في إثارة الحرب الجارية بين ارمينيا واذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ ولذلك تمت المطالبة في البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات عليه غير أن المفوضية الأوروبية تتجاهل ذلك محذرا من أن هذا الأمر يجعل النظام التركي يمضي في سياساته العدوانية .