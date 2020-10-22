هبوط مركبة الفضاء الروسية سويوز على الأرض بنجاح

موسكو-سانا

هبطت مركبة الفضاء الروسية (سويوز إم إس 16) وعلى متنها الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر والأمريكي كريس كيسيدي في المكان المحدد بنجاح.

ووفقا لموقع روسيا اليوم كانت المركبة سويوز انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية الليلة الماضية وهبطت الكبسولة التي تحمل رواد الفضاء الثلاثة على الأرض في كازاخستان حيث ساعدهم رجال الإنقاذ على مغادرتها.

يذكر أن رواد الفضاء الثلاثة عملوا على متن المحطة الفضائية 196 يوما وحاليا يعمل على متنها الروسيان سيرغي ريجيكوف (قبطان المحطة) وسيرغي كودسفيرتشكوف والأمريكية كاثلين روبي.