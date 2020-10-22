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بعد إصلاح الأعطال… إعادة تغذية محطة آبار علوك في الحسكة بالتيار الكهربائي

2020-10-22

الحسكة-سانا

تمكنت ورشات الشركة العامة لكهرباء الحسكة من إصلاح العطل الحاصل على خط التوتر الكهربائي المغذي لمحطة مياه آبار علوك شرق مدينة رأس العين بالحسكة بعد خروجها من الخدمة جراء اعتداء قوات الاحتلال التركي بالقذائف على ناحية أبو راسين أمس.

وفي تصريح لمراسل سانا أكد مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور العكلة أن الورشات تمكنت بعد منتصف ليل أمس من إصلاح خط التوتر بين محطة مياه علوك وقرية الأسدية بريف رأس العين وإعادته للخدمة وتم تأمين التغذية الكهربائية للآبار ضمن المحطة وإعادة تشغيلها بشكل طبيعي.

من جانبه بين مدير مؤسسة مياه الحسكة المهندس محمود عكلة أن 17 بئرا تعمل حاليا ضمن المحطة ويتم الضخ باتجاه محطة الحمة لاستكمال تغذية أحياء مدينة الحسكة بمياه الشرب وفق برنامج التقنين المعتمد.

واعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية أمس بقذائف الهاون على بلدة أبو راسين ومحيطها بريف الحسكة الشمالي ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي المغذي لمحطة آبار علوك الذي يغذي مدينة الحسكة وريفها الغربي بمياه الشرب.

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