الصين تحث الولايات المتحدة على توضيح أنشطة العسكرة البيولوجية

بكين-سانا

حثت الصين اليوم الولايات المتحدة على تقديم توضيح شامل بشأن أنشطة العسكرة البيولوجية في الخارج مشيرة الى أن مثل هذه الأنشطة ليست شفافة أو آمنة أو مبررة.

ونقلت شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان قوله في مؤتمر صحفي دوري” إن هذه ليست المرة الأولى التي يعرب فيها المجتمع الدولي عن قلقه إزاء أنشطة العسكرة البيولوجية الأمريكية في دول أخرى” مضيفا أن الصين شددت مرارا على أن مثل هذه الأنشطة ليست شفافة أو آمنة أو مبررة وأدلى تشاو بهذه التصريحات ردا على سؤءال حول تقرير أفاد بأن ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي قال.. إن الأنشطة البحثية الأمريكية في المختبرات الحيوية لدى أعضاء كومنولث الدول المستقلة تسببت في قلق بالغ.

ونقل عن ميدفيديف قوله إن “الولايات المتحدة لا تبني مختبرات حيوية في هذه البلدان فحسب بل تحاول أيضا القيام بذلك في أماكن أخرى في جميع أنحاء العالم” مشيرا الى ان أبحاثها تفتقر إلى الشفافية وتتعارض مع قواعد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية.

ولفت تشاو إلى أنه وفقا لتقارير إعلامية أنشأت الولايات المتحدة العديد من المختبرات الحيوية في 25 دولة ومنطقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق مع بناء 16 مختبرا في أوكرانيا وحدها.

وشهدت بعض الأماكن التي توجد بها المختبرات انتشارا واسع النطاق لمرض الحصبة وأمراضا معدية خطيرة أخرى.

وذكرت صحيفة يو إس أيه توداي الامريكية أنه منذ عام 2003 وقعت مئات الحوادث التي تنطوي على اتصال عرضي مع مسببات الأمراض المميتة في المختبرات الحيوية الأمريكية في الداخل والخارج وقد يتسبب هذا في إصابة المخالطين المباشرين الذين من الممكن بعد ذلك أن ينشروا الفيروسات في المجتمعات ويبدأ انتشار الأوبئة كما أثار المتحدث أسئلة حول الغرض من بناء العديد من المعامل الحيوية في جميع أنحاء العالم ومعايير السلامة الخاصة بها.

وقال “لماذا يقود الجيش هذا الجهد وكم عدد الموارد البيولوجية الحساسة وما هو حجم المعلومات التي حصل عليها من البلدان ذات الصلة” متسائلا حول ما إذا كان هناك أي خطر محتمل للتسرب كما تساءل المتحدث “لماذا تقف الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد وحدها في طريق المفاوضات بشأن بروتوكول اتفاقية الأسلحة البيولوجية الذي يتضمن نظام تحقق”.

وتابع تشاو إن الولايات المتحدة ينبغي أن تكون منفتحة وشفافة ومسؤولة وأن تستجيب للشواغل الدولية وأن تنفذ بأمانة التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة البيولوجية وأن توضح أنشطة العسكرة البيولوجية في الخارج وأن تتوقف عن عرقلة المفاوضات بشأن بروتوكول يتضمن نظام تحقق.