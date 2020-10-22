العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والسيادة اللبنانية

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي خرقه السيادة والأراضي اللبنانية وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن دبابتين للعدو الإسرائيلي خرقتا السياج التقني في خلة المحافر خراج بلدة عديسة قضاء مرجعيون في الجنوب اللبناني عبر البوابة الحديدية إلى منطقة متحفظ عليها وتمركزتا عند البوابة الحديدية بعد أن عملتا على القاء قنابل دخانية أدت إلى اندلاع حريق في المحلة المذكورة.

كما أعلنت مديرية التوجيه في بيان أصدرته الليلة أنه تم اليوم تسجيل ستة خروقات جوية من طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب مشيرة إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وكانت طائرات العدو الإسرائيلي خرقت في وقت سابق اليوم الأجواء اللبنانية فوق مناطق الجنوب وصولاً إلى مختلف المناطق.