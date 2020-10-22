هولندا تسجل رقماً قياسياً جديداً بفيروس كورونا

عواصم-سانا

سجلت هولندا اليوم رقماً قياسياً جديداً بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد تأكيد 8764 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد استمر في الارتفاع ووصل إلى رقم قياسي يومي جديد ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 253134 منذ تفشي الوباء.

بدوره قام المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة بتعديل عدد الحالات المؤكدة أمس والذي انخفض إلى 8175 من الرقم المبلغ عنه في البداية وهو 8182.

من جهتها أكدت اليابان تسجيل 612 حالة إصابة جديدة بكوفيد19 ارتفاعاً من 483 إصابة تم تسجيلها في اليوم السابق وبذلك يصل الإجمالي التراكمي للبلاد إلى 626ر94 حالة باستثناء تلك المتعلقة بسفينة سياحية تم عزلها بالقرب من طوكيو في وقت سابق من العام ومن بين الإصابات الأخيرة أبلغت حكومة مدينة طوكيو عن 150 حالة جديدة مع تجاوز الرقم 100 علامة لليوم الثاني على التوالي.

وفي ميانمار تم الإبلاغ عن 27 حالة وفاة أخرى بكوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ما رفع عدد الوفيات إلى 972 وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة والرياضة.

وأضافت الوزارة أنه تم حتى اليوم تسجيل 39696 حالة إصابة في البلاد مع تأكيد 1194 حالة إصابة جديدة.