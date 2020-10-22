ميتسوتاكيس: النظام التركي لا يزال يستخدم خطاباً متطرفاً ويقوم بأعمال أحادية

نيقوسيا-سانا

جدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس التأكيد على أن النظام التركي لا يزال يستخدم خطاباً متطرفاً ويقوم بأعمال أحادية متجاهلاً النظام الدولي وجميع الدعوات الدولية إلى الحوار.

ونقلت ا ف ب عن ميتسوتاكيس قوله خلال قمة ثلاثية جمعته في نيقوسيا مع الرئيسين القبرصي نيكوس أناستاسيادس والمصري عبد الفتاح السيسي إن تركيا تصعد باستمرار التوترات وتقوض الاستقرار الإقليمي وتنتهك الحقوق السيادية لقبرص واليونان وتراودها أوهام إمبريالية مترافقة مع أعمال عدوانية من سورية إلى ليبيا ومن الصومال إلى قبرص ومن بحر إيجه إلى القوقاز.

وأضاف ميتسوتاكيس: إن تركيا لديها أوهام إمبريالية في شرق المتوسط وإن تصرفات رئيس النظام التركي تنطوي على رسم خرائط عشوائية أو توقيع مذكرات باطلة كما هي الحال عليه في ليبيا.

وكانت اليونان أكدت في العاشر من الشهر الجاري أن إعلان النظام التركي عن تحديد منطقة بحث وإنقاذ جديدة في بحر إيجه يمثل انتهاكاً جديداً يتعارض مع الشرعية الدولية ودعوات الحوار للتوصل إلى حلول في منطقة شرق المتوسط إضافة إلى أنه يزيد من حدة التوترات في هذه المنطقة.