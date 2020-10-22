أسعار النفط تهبط بعد تقرير للمخزونات ينبئ بطلب ضعيف

نيويورك-سانا

أغلقت أسعار النفط منخفضة اليوم بعدما أظهرت أرقام المخزون الأمريكي طلباً آخذا بالضعف على المنتجات المكررة بالتزامن مع طفرة عالمية في الإصابات بمرض كوفيد 19.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 43ر1 دولار بما يعادل 3ر3 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 73ر41 دولاراً للبرميل.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 67ر1 دولار أو أربعة بالمئة لتغلق على 03ر40 دولاراً.

وانخفضت مخزونات الخام مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 16 تشرين الأول إلى 1ر488 مليون برميل في حين زادت مخزونات البنزين في استمرار للطلب الضعيف على الوقود.