إصابات إسبانيا بفيروس كورونا تتخطى حاجز المليون

عواصم-سانا

تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بمرض فيروس كورونا المستجد في إسبانيا منذ بداية ظهور المرض حاجز المليون بعد أن أكدت وزارة الصحة في البلاد 16973 حالة إصابة جديدة اليوم ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1005295 حالة إصابة.

وأكدت الوزارة أيضا تسجيل 156 حالة وفاة جديدة اليوم ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن المرض إلى 34366.

وتعد إسبانيا الآن من بين دول العالم الست التي تجاوزت فيها حالات الإصابة بالمرض مليون حالة وهي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتجاوز حاجز المليون.

وفي أوكرانيا أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 6719 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة 315826 بينما تم تسجيل 5927 حالة وفاة حتى اليوم.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من المرض بلغ 13219 شخصاً بعد تعافي 2686 مريضاً.

بدورها سجلت سلوفينيا الرقم القياسي اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تسجيل 1504 إصابات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 15983 حالة وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة اليوم.