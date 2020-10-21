شرطة النظام التركي تعتقل 23 شخصاً بذريعة صلتهم بالداعية غولن

أنقرة-سانا

اعتقلت قوات أمن النظام التركي 23 شخصاً بذريعة صلتهم بمنظمة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه سلطات النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في البلاد في عام 2016.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي أن ممثلي الادعاء في مقاطعة فان الشرقية أصدروا مذكرات اعتقال بحق سبعة أشخاص بذريعة صلتهم بالمنظمة حيث ألقت فرق شرطة مكافحة الإرهاب القبض على ستة منهم في عمليات متزامنة في مقاطعتين مع استمرار الجهود لتعقب الآخر.

وأضافت الوكالة أن ممثلي الادعاء في إقليم أكساراي وسط البلاد أصدروا بشكل منفصل أوامر اعتقال بحق 17 شخصاً بذريعة صلتهم بالمنظمة من بينهم مديرو أمن سابقون وقد تم اعتقالهم في عمليات متزامنة في تسع مدن.

وكانت سلطات النظام التركي أصدرت أمس مذكرات اعتقال بحق 34 شخصاً بذريعة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن وذلك استمرارا لحملات القمع والاعتقال التي تشنها سلطات رئيس النظام رجب طيب اردوغان تستهدف معارضيها وخصومها بذرائع وحجج مختلفة في إطار سياسة كم الأفواه وقمع الحريات حيث تم اعتقال واقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد بذريعة محاولة الانقلاب.