إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز66ر1 مليون

أديس أبابا-سانا

أعلن مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19 بلغ اليوم 212ر664ر1 في حين بلغ عدد الوفيات 40222 وحالات الشفاء 778ر372ر1.

وأشار المركز إلى أن معظم الإصابات كانت في جنوب إفريقيا واثيوبيا ونيجيريا والمغرب ومصر.

وفي إيطاليا أعلنت وزارة الصحة تسجيل أرقام قياسية جديدة بالكورونا خلال الساعات ال24 الماضية ووفق بيانات وزارة الصحة تم تسجيل 15199 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد بينما بلغ عدد الوفيات 127 شخصا وبذلك يصل العدد الاجمالي للوفيات 36832.