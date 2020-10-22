انقطاع التيار الكهربائي المغذي لمحطة آبار علوك جراء اعتداء الاحتلال التركي بالقذائف على بلدة أبو راسين بريف الحسكة

الحسكة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بقذائف الهاون على بلدة أبو راسين ومحيطها بريف الحسكة الشمالي ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي المغذي لمحطة آبار علوك الذي يغذي مدينة الحسكة وريفها الغربي بمياه الشرب.

وذكرت مصادر محلية من بلدة أبو راسين لـ سانا أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من المجموعة الإرهابية المتحصنة أقصى الريف الشمالي للحسكة استهدفت بلدة أبو راسين وقرية الخضراوي التابعة لها بعدد من قذائف الهاون مساء اليوم ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي المغذي لمحطة آبار علوك المصدر الوحيد المغذي لمدينة الحسكة وريفها الغربي بمياه الشرب.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتداءات ترافقت مع إطلاق قنابل مضيئة من قوات الاحتلال التركي وأسفرت أيضاً عن وقوع أضرار مادية في الممتلكات وسط حالة من الخوف بين المدنيين نتيجة أصوات الانفجارات.

واعتدت المجموعات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي في الثالث عشر من الشهر الجاري بالقذائف على بلدة أبو راسين ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بممتلكات الأهالي والممتلكات العامة.