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بريطانيا تسجل ارتفاعاً غير مسبوق بالإصابات بكورونا

2020-10-21

لندن-سانا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم تسجيل 26688 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأمر الذي يمثل حصيلة قياسية يومية للإصابات.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في إحصائية جديدة: “العدد الجديد للإصابات يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 789229 حالة ويمثل ارتفاعاً قياسياً لمؤشر الإصابات اليومية في البلاد الذي بلغ في بيانات الـ 18 من تشرين الأول 16982 وفي الـ 19 من تشرين الأول 18804 وفي الـ 20 من تشرين الأول 21331”.

وأضافت الوزارة: “تم رصد 191 وفاة جديدة جراء الوباء ليصل الإجمالي إلى 44158 حالة”.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة بمؤشر الإصابات اليومية بكورونا الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض قيود جديدة بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت مبكر للتصدي للوباء.

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