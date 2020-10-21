دار الأوبرا تستقبل مواهب أطفال واعدة ضمن مهرجان أغنية الطفل السوري الرابع

الأربعاء / 21 / 10 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
خاجي ولافرنتييف يبحثان الوضع في سورية
2020-10-21
الحزب الناصري المصري يدعو لكسر الحصار الاقتصادي المفروض على سورية
2020-10-21
برلماني سلوفاكي: الولايات المتحدة دعمت الإرهابيين في سورية
2020-10-21
تجمع لبناني: التنسيق والتواصل اللبناني السوري يصب في مصلحة البلدين
2020-10-20
بمشاركة سورية.. جلسة تحضيرية للاجتماع العالمي للتعليم 2020 عبر الانترنت
2020-10-20
غروسبيتش: الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سورية عمل إجرامي
2020-10-20
موسكو تناقش مع أنقرة مسألة إرسال مرتزقة من سورية وليبيا إلى منطقة ناغورني قره باغ
2020-10-19
محليات
مجلس التعليم العالي يوافق على استمرار استضافة طلبة جامعة الفرات في الجامعات الأخرى للعام الدراسي
2020-10-21
إعادة تأهيل أسواق حلب القديمة تسير بخطوات متسارعة
2020-10-21
محافظة دمشق: زيادة الطاقة التشغيلية اليومية لباصات النقل الداخلي على كل الخطوط لتأمين الركاب
2020-10-21
مشاريع تعبيد وتأهيل للمداخل في داريا وجديدة عرطوز ورخلة بريف دمشق
2020-10-21
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الزراعة والإجراءات والبرامج لتعويض الفلاحين والأسر المتضررة جراء الحرائق الأخيرة
2020-10-21
التعليم العالي تعلن أسماء المرشحين للمنح والمقاعد الدراسية المصرية بعد الاستنكاف
2020-10-21
مشروعات للصرف الصحي ببلدة عتيل في السويداء
2020-10-21
رياضة
تشرين يفوز على حطين في افتتاح ذهاب الدوري الممتاز لكرة القدم
2020-10-21
انسحاب ديوكوفيتش من بطولة باريس للأساتذة
2020-10-21
بعد تفوقه محلياً… الماغوط يطمح للمشاركة خارجياً في كرة الطاولة
2020-10-21
سباق السرعة الخامس للخيول العربية الأصيلة يوم الجمعة القادم
2020-10-21
مشرفة الجودو في نادي قاسيون ناديا بدر أول سورية تحصل على الحزام (6 دان)
2020-10-21
السبت القادم انطلاق دوري السيدات لكرة القدم في نسخته الثانية
2020-10-21
برشلونة يجدد عقد الرباعي بيكيه وتير شتيغن ودى يونغ ولينجليت
2020-10-21
اقتصاد
نحو 3 مليارات ليرة تعويضات لـ33250 مزارعاً باللاذقية عن أضرار محاصيل التبغ والبطاطا والحمضيات
2020-10-21
إجراءات فورية تسهم بالحد من خسائر قطاع تربية النحل باللاذقية
2020-10-21
فرع إكثار الحسكة يبدأ التعاقد مع الفلاحين لزراعة محصولي القمح والشعير
2020-10-21
أكثر من 24 مليار ليرة مبيعات شركة حديد حماة خلال تسعة أشهر
2020-10-21
التأمينات الاجتماعية بالسويداء تمنح قروضاً للمتقاعدين بقيمة تتجاوز 227 مليون ليرة
2020-10-21
زراعة الفريز بريف تلكلخ.. تكلفة منخفضة ومصدر دخل مهم لأبناء المنطقة
2020-10-21
نحو مليار ليرة قيمة مبيعات دواجن طرطوس في تسعة أشهر
2020-10-21
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الشريط الأخباري
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الزراعة والإجراءات والبرامج لتعويض الفلاحين والأسر المتضررة جراء الحرائق الأخيرة
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الصحة: تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 31 حالة ووفاة 3
بإيعاز من الاحتلال الأمريكي… ميليشيا (قسد) تستولي بقوة السلاح على مساكن الشرطة بحي غويران في الحسكة وتعتدي على الأهالي
دار الأوبرا تستقبل مواهب أطفال واعدة ضمن مهرجان أغنية الطفل السوري الرابع
2020-10-21
مهرجان أغنية الطفل السوري الرابع
2020-10-21
anwar
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