محافظة دمشق: زيادة الطاقة التشغيلية اليومية لباصات النقل الداخلي على كل الخطوط لتأمين الركاب

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق اليوم عن تكثيف عدد باصات النقل الداخلي لتأمين نقل المواطنين من جميع مراكز الانطلاق التبادلية باتجاه مناطق المدينة وريف دمشق.

وفي تصريح لمندوب سانا أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات بمحافظة دمشق مازن دباس أن الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق وريفها زادت من طاقتها التشغيلية اليومية لباصات النقل الداخلي على كل خطوطها لسد النقص الحاصل نتيجة توقف بعض السرافيس عن العمل.

ويتم تسيير 6 باصات على خط ضاحية قدسيا في الأوقات العادية و10 باصات في أوقات الذروة الصباحية والمسائية و5 باصات على خط حي العرين و3 باصات على خط دمر الشرقية والغربية إضافة إلى غيرها من الخطوط وفقا لدباس الذي بين أنه تم تشغيل دوام ثالث حتى ساعات متأخرة من الليل لتأمين جميع الركاب.

وأكد دباس أن لجنة تنظيم نقل الركاب المشتركة لم تمنح أي موافقة لأي وسيلة نقل عامة سواء أكانت سرفيس أم ميكروباص للتعاقد مع المدارس أو الجامعات وغيرها.

بدوره أكد رئيس قسم العمليات بفرع مرور دمشق العقيد محمود الصالح بتصريح مماثل أن أي وسيلة نقل عامة سرفيس أو ميكروباص تقوم بتغيير خط سيرها يتم حجزها فورا مشيرا إلى أنه تم التشديد على عناصر شرطة المرور بحجز أي وسيلة تخالف هذه التعليمات.

ودعا الصالح المواطنين للتواصل مع فرع المرور وتقديم الشكاوى على الرقم 115 أو لأي دورية شرطة مرور بحق السائقين المخالفين لمعالجة الشكاوى فورا مبينا أن عناصر المرور يوجدون في جميع تقاطعات المدينة وخاصة في مراكز الانطلاق التبادلية.

فراس صافي