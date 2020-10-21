وضع 7 مدارس في طرطوس بالخدمة

طرطوس-سانا

بهدف التوسع في بناء المدارس بمختلف أنحاء المحافظة واستيعاب جميع الطلاب بمختلف المناطق وتخفيف الضغط عن المدارس وضعت محافظة طرطوس 7 مدارس بالخدمة هذا العام.

وأوضح مدير الخدمات الفنية بالمحافظة المهندس علي رستم في تصريح لمراسلة سانا اليوم أنه تم بناء 5 مدارس جديدة هذا العام في مناطق متفرقة من المحافظة فيما تمت إعادة تأهيل مدرستين هما بيت المرج بصافيتا ورويسة الخصيبي ببانياس.

ولفت إلى أن مؤسسة الإنشاءات العسكرية والشركة العامة للبناء والتعمير هما الجهتان المنفذتان لأعمال البناء وإعادة التاهيل مبينا أن المدارس الجديدة توزعت بواقع 4 في صافيتا وهي مدرسة الطليعي وتضم 12 قاعة صفية و7 إدارية و6 قاعات فنية ومدرسة الجروية وتضم 12 قاعة صفية و6 قاعات إدارية و4 فنية ومدرسة بيت الناصرة وتضم 8 قاعات صفية ومدرسة البارقية وتضم 12 قاعة صفية و5 قاعات إدارية ومخبرا مع قاعة معلوماتية ومستودع إلى جانب مدرسة بيت الميسرة بالقدموس وتضم 6 قاعات صفية و5 إدارية و3 فنية.

وأوضح أن المدارس التي تم تأهيلها لقدم البناء ووضعها بالخدمة هي مدرسة بيت المرج بواقع 6 قاعات صفية وإدارية وفنية ورويسة الخصيبي بمنطقة بانياس وتحوي 4 قاعات صفية مع ملحقاتها.

كما بين أن هذه المدارس منها ما هو وارد ضمن الخطة الاستثمارية ومنها ضمن خطة الموازنة المستقلة مؤكدا أن العمل مستمر للتوسع ببناء وتأهيل المدارس حيث أن هناك العديد من المدارس المدرجة تحت بند “مشاريع قيد التنفيذ” كمدارس أرواد والمنطار والمصيات والصالة الرياضية وبصرمون وغيرها والتي تراوحت نسب التنفيذ فيها من 1 إلى 85 بالمئة إضافة إلى المباشرة بتنفيذ مدارس فاطمة العلي وبيت ناصر وبيت السلطان بمناطق متفرقة من المحافظة.