صحة إدلب تخصص 15 مليون ليرة لإعادة تأهيل مركز أبو الضهور الصحي

إدلب-سانا

خصصت مديرية الصحة في إدلب مبلغ 15 مليون ليرة سورية لترميم وإعادة تأهيل المركز الصحي في بلدة أبو الضهور الذي تضرر جراء الارهاب وأوضح مدير الصحة الدكتور حسن اجبارة لمراسل سانا أن إعادة التأهيل تأتي ضمن خطة المديرية لتقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين المقيمين في الريف المحرر من المحافظة مبيناً أنه سيتم صيانة الأبواب والنوافذ والجدران وشبكة المياه ومن ثم وضع التجهيزات الطبية اللازمة الكفيلة بتقديم الخدمات الأساسية للمراجعين ولفت اجبارة إلى أنه تم مؤخراً استلام عيادة صحية متنقلة تقوم بإجراء زيارات دورية للقرى والبلدات المحررة من الإرهاب وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين مجاناً وخاصة اللقاح والكشف عن اللاشمانيا والأمراض السارية والمعدية وتقديم الأدوية الضرورية.