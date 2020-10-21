مشاريع تعبيد وتأهيل للمداخل في داريا وجديدة عرطوز ورخلة بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

مشاريع تعبيد وتزفيت للشوارع وتأهيل المداخل أنجزتها بلدات عدة في محافظة ريف دمشق مع الاستمرار في صيانة شبكات الصرف الصحي وتعزيل الريغارات استعداداً لقدوم فصل الشتاء.

رئيس المجلس البلدي في داريا مروان عبيد أوضح في تصريح لمندوبة سانا أن أعمال صيانة شبكات الصرف الصحي وشبكة المياه وتركيب أغطية للريغارات تتواصل استعداداً لفصل الشتاء إضافة إلى أعمال انارة وتأهيل المدخل الرئيس للمدينة بدعم من الأهالي وبعض الفعاليات الاقتصادية لافتاً إلى أن أعمالاً عديدة نفذت خلال الفترة الماضية بدعم من المحافظة أسهمت في رفع المستوى الخدمي في داريا.

وفي جديدة عرطوز تمت المباشرة في تنفيذ المشروع رقم 2 لاستبدال شبكة خطوط الصرف الصحي وفق رئيس المجلس البلدي المهندس هيثم غنيم الذي أوضح أن هذا الخط كان يتسبب بكثير من المشاكل للمواطنين خلال مواسم الأمطار.

من جهته قال رئيس المجلس البلدي في بلدة رخلة بجبل الشيخ بركات أبو الخير في تصريح مماثل إن المجلس “باشر في تنفيذ مشروع تأهيل مدخل البلدة وتعبيده وأنجز تزفيت وتعبيد عدد من شوارع البلدة” مشيراً إلى أهمية هذا المشروع كون رخلة تقع في منطقة مرتفعة جداً ومدخلها محاط بالوديان العميقة.

وفي بلدة العادلية بدأت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بتنفيذ مشروع توسعة للطريق الواصل من أوتوستراد دمشق السويداء وصولاً إلى قرية الحرجلة بطول 6 كيلومترات وذلك وفقاً لرئيس المجلس المحلي في بلدية العادلية المهندس ياسر حيدر الذي أكد أهمية هذا المشروع للبلدة والقرى المحيطة فيها.

سفيرة إسماعيل