أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في بولندا و8500 في هولندا

عواصم-سانا

أعلنت السلطات الصحية البولندية تسجيل 130 وفاة و10040 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة البولندية قولها في بيان إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في بولندا بلغ 202579 بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3851 حالة.

وفي هولندا أظهرت بيانات المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة تسجيل أكثر من 8500 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتواصل عدد الحالات المؤكدة الزيادة في واحدة من بؤر الموجة الثانية للفيروس في أوروبا وذلك بعد أسبوع تقريباً من فرض الحكومة الهولندية إجراءات إغلاق جزئي شملت إيقاف عمل الحانات والمطاعم.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 569 إصابة جديدة وست حالات وفاة بالفيروس.

وفي سلطنة عمان قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا إنهاء حظر التجول الليلي اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم السبت المقبل.