مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

واشنطن-سانا

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار وقع أمس في مجمع سكني بولاية تكساس الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الشرطة قولها إن شخصاً يحمل سلاحاً نارياً هاجم نادياً ليلياً بمجمع سكني في مدينة هيوستن عاصمة الولاية ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم ضابط في الشرطة وإصابة آخر بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى المستشفى.

وبينت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به ونقله إلى المستشفى مشيرة إلى أن إطلاق النار جرى بعد تلقي عناصرها بلاغاً بشكوى لهجوم مسلح ووصولهم إلى المكان.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل شرطي وإصابة آخر في حادث إطلاق النار.

وشهدت مختلف المدن والولايات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة تزايداً كبيراً في وتيرة عمليات وحوادث إطلاق النار وألقت الضوء على تفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي ولا سيما بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2017.